В Бурятии водитель без прав снёс ограждение в парке

Автомобилист сбежал с места ДТП



Ночью 11 марта в городе Кяхта автомобиль «Ауди» влетел в ограждение парка. На своём пути он снёс деревья, урны и скамейки. Машина превратилась в кусок металла. К счастью, пострадавших нет.



- По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Ауди», не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. После чего с места происшествия скрылся, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Виновника оперативно установили и задержали. Как выяснилось, у молодого человека нет водительских прав.



В отношении парня составлено несколько административных материалов – за оставление места ДТП, управление транспортом без прав, а также повреждение дорожного ограждения.

