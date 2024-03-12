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В Бурятии водитель без прав снёс ограждение в парке

В Бурятии водитель без прав снёс ограждение в парке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобилист сбежал с места ДТП

Ночью 11 марта в городе Кяхта автомобиль «Ауди» влетел в ограждение парка. На своём пути он снёс деревья, урны и скамейки. Машина превратилась в кусок металла. К счастью, пострадавших нет.

- По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Ауди», не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. После чего с места происшествия скрылся, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Виновника оперативно установили и задержали. Как выяснилось, у молодого человека нет водительских прав.

В отношении парня составлено несколько административных материалов – за оставление места ДТП, управление транспортом без прав, а также повреждение дорожного ограждения.
ДТП

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