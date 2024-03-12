Ущерб составил более 800 тысяч рублей
5 и 7 марта в национальном парке «Тункинский» выявили «чёрных» лесорубов. Общий ущерб составил более 856 тысяч рублей.
5 марта госинспекторы Кыренского инспекторского участка в ходе патрулирования обнаружили незаконную рубку леса в 225 квартале. Лесорубы скрылись с места происшествия, незаконно заготовив 31,3 кубометров берёзы на сумму 681 088 руб.
- По данному факту сотрудниками национального парка составлен акт о лесонарушении. Материалы по данной незаконной рубке переданы МО МВД России «Тункинский» для установления нарушителя и принятия правового решения, - сообщили в нацпарке.
7 марта государственные инспекторы Кыренского участка задержали жителя села Кырен, который незаконно заготовил восемь кубометров древесины. Общая сумма ущерба составила 175 385,60 рублей. По данному факту также составили акт о лесонарушении по ст. 30 Лесного Кодекса РФ.
- Напоминаем, что патрулирование лесных участков проводится регулярно. В случае выявления нарушений лесного законодательства составляется протокол об административном правонарушении, в случае наличия ущерба дополнительно составляется акт о лесонарушении, - отметили в нацпарке.
В нацпарке в Бурятии орудуют «чёрные» лесорубы
Происшествия, Фото:
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