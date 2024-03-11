Погибли два водителя, а также пассажир
В Забайкальском крае за выходные произошло три ДТП, в результате которых погибли три человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Так, утром 9 марта в Петровск-Забайкальском районе на федеральной дороге «Байкал» столкнулись автомобиль ВАЗ и большегруз DAF. От полученных травм скончался пассажир легковушки, который не был пристёгнут ремнём безопасности. По предварительным данным, водитель ВАЗ допустила выезд на полосу встречного движения.
Позже днём в Могойтуйском районе водитель Nissan Almera, не справившись с управлением, слетел с дороги, после чего авто опрокинулось. В результате ДТП водитель погиб, пассажира доставили в больницу.
10 марта смертельная авария произошла в Могочинском районе. По предварительным данным, автомобиль AUDI A6 съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП погиб водитель иномарки. В Госавтоинспекции уточнили, что он управлял автомобилем, не имея водительских прав.
За выходные в Забайкалье произошло три смертельных ДТП
Происшествия, Фото:
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