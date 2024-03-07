В Забайкалье задержали 18-летнего курьера мошенников

Молодой человек забрал у пенсионерки свыше 1,6 млн рублей



В городе Шилка Забайкальского края жертвой мошенников стала 85-летняя местная жительница. Мошенники потребовали с неё деньги, чтобы «не привлекать к уголовной ответственности внучку, которая совершила ДТП». Наличные пожилая женщина передавала курьеру.



Установлено, что к женщине несколько раз приезжал один и тот же молодой человек. Он забрал у пенсионерки в общей сложности 1,6 млн рублей.



Вскоре полицейские установили подозреваемого – им оказался 18-летний житель Шилки. Задержанный рассказал полицейским, что неизвестный куратор предложил ему подработку курьером.



- Похищенные у пенсионерки денежные средства злоумышленник перевёл в Шилке и Чите на счета интернет-куратора, а небольшую часть оставил себе в качестве вознаграждения, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Молодого человека допросили в качестве подозреваемого. Ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.



