Жительница Бурятии в порыве злости оклеветала сожителя

Она солгала, что мужчина угрожал её убить



Жительницу Кяхтинского района Бурятии, которая оговорила сожителя, приговорили к обязательным работам за ложный донос.



Осенью 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с сожителем. В порыве злости она обратилась в полицию. Сотрудникам заявил, что мужчина замахнулся на неё топором и угрожал убийством.



При этом её предупредили об ответственности за заведомо ложный донос, но она подписала заявление.



Однако быстро выяснилось, что никто никому не угрожал. В результате женщина сама оказалась на скамье подсудимых.



- Её признали виновной и приговорили к 150 часам обязательных работ, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.





