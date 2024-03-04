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В Улан-Удэ нашли причину участившихся ДТП на Элеваторе

В Улан-Удэ нашли причину участившихся ДТП на Элеваторе
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
На оживлённом участке произошла очередная авария

Дорожная авария случилась утром 4 марта в столице Бурятии, на проспекте 50-летия Октября. На дороге, ведущей в сторону Элеватора, столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

Фото с места ДТП выложили в официальном telegram-канале комитета по транспорту городской администрации. «Микрик» и машина заняли правый ряд, однако движение из-за этого не затруднилось.

Кстати, в участившихся в последнее время авариях на проспекте 50-летия, который является одним из самых оживлённых в Улан-Удэ дорожных участков, многие винят появление отдельной полосы для автобусов. «Маршрутчикам дали полосу – и вот результаты», – пишут горожане в соцсетях.


ДТП дороги автомобили

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