В Улан-Удэ нашли причину участившихся ДТП на Элеваторе





Дорожная авария случилась утром 4 марта в столице Бурятии, на проспекте 50-летия Октября. На дороге, ведущей в сторону Элеватора, столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.



Фото с места ДТП выложили в официальном telegram-канале комитета по транспорту городской администрации. «Микрик» и машина заняли правый ряд, однако движение из-за этого не затруднилось.



Кстати, в участившихся в последнее время авариях на проспекте 50-летия, который является одним из самых оживлённых в Улан-Удэ дорожных участков, многие винят появление отдельной полосы для автобусов. «Маршрутчикам дали полосу – и вот результаты», – пишут горожане в соцсетях.





