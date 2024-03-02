Забайкальцу, зарубившему топором мать и дочь, грозит пожизненное

42-летний забайкалец, который убил двух женщин и сжёг их квартиру, предстанет перед судом.
Как сообщал «Байкал-Daily», жуткая расправа произошла ночью 10 декабря 2023 года. Тогда мужчина познакомился с жительницами Чернышевска, которым помог наколоть дрова. Женщины пригласили нового знакомого за стол.
В ходе застолья с 71-летней женщиной и её 40-летней дочерью вспыхнула ссора. Мужчина нанёс младшей женщине несколько ударов топором. Затем расправился и с её матерью, так как она стала очевидцем. После этого убийца поджёг вещи, находящиеся в доме, устроив пожар, и сбежал.
Соседи многоквартирного дома почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. В тушения обнаружили тела погибших женщин с признаками насильственной смерти.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, его заключили под стражу. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину и ходе проверки показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах преступления. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности и освободился из мест лишения свободы около года назад.
- Следователи собрали доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. По действующему законодательству обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.