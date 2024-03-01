Наледные воды в посёлке Бурятии «добрались» до подстанции

Из-за этого местные жители ударились в панику
В бичурском посёлке Потанино забили тревогу из-за подступивших к электроподстанции наледных вод. Местные жители выразили в группе «Бичура-инфо.24/7» опасение, что из-за этого они могут в любой момент остаться без света.
Ситуацию прокомментировали в хозяйственно-транспортом отделе райадминистрации. Инженер по ремонту и содержанию автодорог ХТО Алексей Брызгалов сообщил, что в населённом пункте уже провели работы по отводу воды от объекта и угрозы его подтопления нет.
Выход наледных вод в Потанино зафиксировали на минувшей неделе. Чтобы сдержать их, там оборудовали
200-метровый водосдерживающий вал. Для этого привлекли три КамАЗа, грейдер и фронтальный погрузчик. Жилые дома пока вне опасности. В посёлке постоянно ведётся мониторинг.
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