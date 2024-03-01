В Бурятии при столкновении иномарок пострадал человек

ДТП произошло на региональной трассе



Дорожная авария случилась днём 1 марта в Мухоршибирском районе, в 12 километрах от села Старый Заган. На региональной автодороге «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» столкнулись два легковых автомобиля – Honda Fit и Nissan Note.



В ДТП пострадал один человек, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7». По предварительным данным, водитель Nissan Note не справилась с управлением и слетела с дороги. Она получила травмы различной степени тяжести. На месте работали сотрудники ГИБДД.

