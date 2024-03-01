В Улан-Удэ поймали убийцу, скрывшуюся от наказания

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Её задержали росгвардейцы



Утром в Железнодорожном районе Улан-Удэ экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на женщину, схожую по приметам в ориентировке на розыск.



- Росгвардейцы остановили женщину, которая переходила дорогу, для установления её личности. При проверке документов выяснилось, что женщина, ранее осуждённая за убийство, находится в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Задержанная, ранее судимая 52-летняя горожанка, была передана инициаторам розыска.

