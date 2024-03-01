В Улан-Удэ поймали убийцу, скрывшуюся от наказания

Её задержали росгвардейцы
Утром в Железнодорожном районе Улан-Удэ экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на женщину, схожую по приметам в ориентировке на розыск.
- Росгвардейцы остановили женщину, которая переходила дорогу, для установления её личности. При проверке документов выяснилось, что женщина, ранее осуждённая за убийство, находится в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Задержанная, ранее судимая 52-летняя горожанка, была передана инициаторам розыска.
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Происшествия, Фото:
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