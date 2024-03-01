Число «пьяных» аварий по-прежнему велико
В 2023 году в Бурятии произошло 1073 ДТП, в которых погибли 116 человек. Более 40% от числа погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.
Информацию со ссылкой на УГИБДД по Бурятии опубликовали в региональном минтрансе. Здесь водителей призвали не садиться нетрезвыми за руль и напомнили, что «за сухими цифрами статистики стоят искалеченные судьбы реальных людей».
За год на дорогах Бурятии погибли 116 человек
Происшествия, Фото:
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