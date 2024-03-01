Грузовик слетел с дороги и перевернулся
29 февраля в Чернышевском районе Забайкальского края произошло ДТП со смертельным исходом.
- По предварительным данным, водитель автомашины «Урал 375» не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался, - сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.
Сотрудники полиции ОМВД России по Чернышевскому району устанавливают причины и обстоятельства аварии.
В Забайкалье водитель погиб в перевернувшемся «Урале»
Происшествия, Фото:
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