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В Забайкалье водитель погиб в перевернувшемся «Урале»

В Забайкалье водитель погиб в перевернувшемся «Урале»
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Забайкалья
Грузовик слетел с дороги и перевернулся

29 февраля в Чернышевском районе Забайкальского края произошло ДТП со смертельным исходом.

- По предварительным данным, водитель автомашины «Урал 375» не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался, - сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.

Сотрудники полиции ОМВД России по Чернышевскому району устанавливают причины и обстоятельства аварии.
ДТП смерть

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