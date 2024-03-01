В Забайкалье водитель погиб в перевернувшемся «Урале»

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Забайкалья

Грузовик слетел с дороги и перевернулся



29 февраля в Чернышевском районе Забайкальского края произошло ДТП со смертельным исходом.



- По предварительным данным, водитель автомашины «Урал 375» не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался, - сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.



Сотрудники полиции ОМВД России по Чернышевскому району устанавливают причины и обстоятельства аварии.

