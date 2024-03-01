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В Бурятии из-за незакрытых кранов залило магазин

В Бурятии из-за незакрытых кранов залило магазин
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновнице потопа придётся разориться на ремонт торговой точки

Эта история произошла в Прибайкальском районе. Там затопило магазин на первом этаже жилого дома. Хозяйка квартиры, расположенной выше, не закрыла краны. Кроме того, там были негерметично соединённые трубы.

Владелец пострадавшей торговой точки обратился в суд с требованием возместить ущерб от потопа. Однако женщина за это заявила, что помещение могло залить и из смежной квартиры, где никто не живёт. А причиной протечек в подсобке магазина назвала снег и дождь.

Служители Фемиды, рассмотрев материалы дела, пришли к выводу, что во всём виновата именно хозяйка квартиры сверху. С неё в пользу ответчика взыскали деньги на восстановительный ремонт. Это решение уже вступило в законную силу.
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