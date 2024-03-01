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Улан-удэнец сорвал с шеи женщины две золотые цепочки

Улан-удэнец сорвал с шеи женщины две золотые цепочки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Преступление произошло в гостиничном номере

Улан-удэнец ограбил новую знакомую в гостиничном номере. Недавно суд вынес мужчине обвинительный приговор.

Пара познакомилась в заведении в центре города в один из июльских вечеров. Спустя некоторое время мужчина и его новая знакомая остались наедине в гостиничном номере этого же заведения. Тут горожанин заприметил на шее спутницы две золотые цепочки с кулоном на одной из них. Воспользовавшись ситуацией, он сорвал украшения и убежал.

На суде грабитель признал вину и извинился перед потерпевшей. Также он частично погасил причинённый ей ущерб.

- Суд учёл, что подсудимый совершил преступление в период условного осуждения по другому приговору, где он был признан виновным в совершении кражи. В связи с этим суд отменил условное осуждение по ранее вынесенному судебному решению и по совокупности приговоров окончательно назначил Ч. 2 года 6 месяцев лишения свободы, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Приговор суда вступил в законную силу.
грабеж

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