Преступление произошло в гостиничном номере
Улан-удэнец ограбил новую знакомую в гостиничном номере. Недавно суд вынес мужчине обвинительный приговор.
Пара познакомилась в заведении в центре города в один из июльских вечеров. Спустя некоторое время мужчина и его новая знакомая остались наедине в гостиничном номере этого же заведения. Тут горожанин заприметил на шее спутницы две золотые цепочки с кулоном на одной из них. Воспользовавшись ситуацией, он сорвал украшения и убежал.
На суде грабитель признал вину и извинился перед потерпевшей. Также он частично погасил причинённый ей ущерб.
- Суд учёл, что подсудимый совершил преступление в период условного осуждения по другому приговору, где он был признан виновным в совершении кражи. В связи с этим суд отменил условное осуждение по ранее вынесенному судебному решению и по совокупности приговоров окончательно назначил Ч. 2 года 6 месяцев лишения свободы, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Приговор суда вступил в законную силу.
Улан-удэнец сорвал с шеи женщины две золотые цепочки
Происшествия, Фото:
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