На железной дороге в Улан-Удэ пострадали три человека

Столица Бурятии выбилась в антилидеры по таким инцидентам



За первые два месяца 2024 года – с января по февраль включительно – на Восточно-Сибирской железной дороге зафиксировали пять инцидентов с пострадавшими, четыре из которых – со смертельным исходом. Травмы получил один несовершеннолетний. По сравнению с 2023-м ситуация не изменилась.



Больше всего таких происшествий – три – было в зоне движения поездов в Улан-Удэ. Ещё по одному – в соседнем Иркутске и Тайшете. Основная причина – беспечность пешеходов, которые переходят железнодорожные пути в неположенных местах. А некоторые пытаются пролезть под вагонами.



На ВСЖД выразили обеспокоенность по этому поводу и призвали всех быть более бдительными и неукоснительно соблюдать правила безопасности, находясь на платформах, вокзалах и при переходе через пути – железная дорога является объектом повышенной опасности.

