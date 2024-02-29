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В Бурятии водителя вакуумки застали за сливом фекалий

В Бурятии водителя вакуумки застали за сливом фекалий
Происшествия,  Фото:"Тунка-инфо"
Инцидент произошёл в Тункинском районе

В Тункинском районе Бурятии очевидцы запечатлели водителя ассенизаторской машины, который сливал отходы в районе реки Харадабан, недалеко от посёлка Монды.

- Совершенно случайно оказались свидетелями такой картины: водитель фекалки слил всё добро, которое насобирал в Мондах в местности Харадабан. А сколько до снега он туда насливал? Всё это дело по весне окажется в Иркуте. Уважаемый глава и совет депутатов, примите меры! – возмутился очевидец, комментарий которого опубликовали в группе «Тунка-инфо».

В национальном парке «Тункинский» сообщили, что материалы они передали в районный отдел полиции.

Водителя вакуумки уже нашли, его привлекут к административной ответственности:

- Материал направлен в национальный парк «Тункинский» для составления административного протокола. Будет привлечён к административной ответственности. Проведена профилактическая беседа с ИП по недопущению подобных фактов, - отметили в нацапарке. 
экология загрязнение

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