29 февраля

28 февраля

Популярное

В Бурятии лишили свободы злостную алиментщицу

В Бурятии лишили свободы злостную алиментщицу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Её отправили в колонию-поселение

Жительница Хоринского района лишилась свободы за неуплату алиментов. Ранее её обязали ежемесячно перечислять деньги на содержание своих несовершеннолетних детей, однако женщина этого не делала. Против неё в итоге возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ.

Сельчанка предстала перед судом. Вину она признала полностью и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Изучив материалы дела, служители Фемиды назначили горе-матери наказание и отправили её в колонию-поселение. На тот момент у нерадивой родительницы имелась судимость по аналогичной статье УК РФ. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Хоринского райсуда.

алименты уголовное дело суд колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии бухгалтер администрации села начисляла себе завышенную зарплату
В Бурятии бухгалтер администрации села начисляла себе завышенную зарплату
Происшествия, 29.02.2024
Из бюджетных денег она даже оплачивала свои счета за домашний интернет
В Бурятии лишили свободы злостную алиментщицу
В Бурятии лишили свободы злостную алиментщицу
Происшествия, 29.02.2024
Её отправили в колонию-поселение 
В Иркутской области двух подростков будут судить за восемь угонов
В Иркутской области двух подростков будут судить за восемь угонов
Происшествия, 29.02.2024
Молодые люди катались на угнанном транспорте, а затем бросали его
В Бурятии сельчанку осудили за музыкальную колонку с наркотиками
В Бурятии сельчанку осудили за музыкальную колонку с наркотиками
Происшествия, 29.02.2024
Она пять лет проведёт в колонии общего режима

Улан-удэнцы за два месяца «подарили» мошенникам 65 с лишним миллионов
Улан-удэнцы за два месяца «подарили» мошенникам 65 с лишним миллионов
Происшествия, 29.02.2024
В МВД рассказали о самых популярных способах развода горожан

В Иркутской области назвали причину пожара в торговом центре
В Иркутской области назвали причину пожара в торговом центре
Происшествия, 29.02.2024
Площадь пожара превысила тысячу «квадратов»
В Бурятии похититель свинины избежал наказания
В Бурятии похититель свинины избежал наказания
Происшествия, 29.02.2024
Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон
Житель Забайкалья перевёл мошенникам 3,5 млн рублей
Житель Забайкалья перевёл мошенникам 3,5 млн рублей
Происшествия, 29.02.2024
Он поверил, что заработает на криптовалюте
В Забайкалье охотник вместо птицы застрелил пенсионерку
В Забайкалье охотник вместо птицы застрелил пенсионерку
Происшествия, 29.02.2024
Теперь мужчине грозит до двух лет колонии
В Бурятии из искорёженной машины спасли женщину, попавшую в ДТП
В Бурятии из искорёженной машины спасли женщину, попавшую в ДТП
Происшествия, 29.02.2024
Она врезалась в железный столб и вскоре потеряла сознание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^