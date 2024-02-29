В Бурятии лишили свободы злостную алиментщицу

Её отправили в колонию-поселение
Жительница Хоринского района лишилась свободы за неуплату алиментов. Ранее её обязали ежемесячно перечислять деньги на содержание своих несовершеннолетних детей, однако женщина этого не делала. Против неё в итоге возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ.
Сельчанка предстала перед судом. Вину она признала полностью и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Изучив материалы дела, служители Фемиды назначили горе-матери наказание и отправили её в колонию-поселение. На тот момент у нерадивой родительницы имелась судимость по аналогичной статье УК РФ. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Хоринского райсуда.
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Её отправили в колонию-поселение
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