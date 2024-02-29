В Бурятии покупатель магазина украл умную колонку

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Вора поймали росгвардейцы



Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже умной колонки в Гусиноозёрске.



- Сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя улицы города, заметили мужчину, схожего по приметам с ориентировкой на подозреваемого в совершении преступления. При проверке документов было установлено, что гражданин подозревается в краже электронной техники в одном из магазинов Гусиноозёрска. Хищение умной колонки выявили работники торговой точки при просмотре записей с камер видеонаблюдения и сразу же сообщили в правоохранительные органы, описав подозреваемого мужчину, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанного 32-летнего жителя Улан-Удэ доставили в полицию. Украденную колонку стоимостью более 5 тысяч рублей у него изъяли.



По факту кражи возбуждено уголовное дело.

