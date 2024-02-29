Вора поймали росгвардейцы
Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже умной колонки в Гусиноозёрске.
- Сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя улицы города, заметили мужчину, схожего по приметам с ориентировкой на подозреваемого в совершении преступления. При проверке документов было установлено, что гражданин подозревается в краже электронной техники в одном из магазинов Гусиноозёрска. Хищение умной колонки выявили работники торговой точки при просмотре записей с камер видеонаблюдения и сразу же сообщили в правоохранительные органы, описав подозреваемого мужчину, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанного 32-летнего жителя Улан-Удэ доставили в полицию. Украденную колонку стоимостью более 5 тысяч рублей у него изъяли.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
В Бурятии покупатель магазина украл умную колонку
Происшествия, Фото:
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