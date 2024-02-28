Читинец украл у продавца солнцезащитные очки за 37 тысяч

Потерпевший оставил их без присмотра на кассе магазина



В полицию Читы обратился работника магазина с заявлением о краже его личных солнцезащитных очков стоимостью в 37 тысяч рублей. Молодой человек оставил их на кассе и не заметил, как они пропали.



Полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что очки стащил один из посетителей торговой точки. В нём оперативники опознали ранее неоднократно судимого 48-летнего читинца.



- Совершив хищение, он сначала ушёл из супермаркета, а спустя некоторое время вернулся обратно и был сразу же задержан полицейскими. Похищенные очки у злоумышленника изъяты и возращены потерпевшему, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





