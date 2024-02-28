Потерпевший оставил их без присмотра на кассе магазина
В полицию Читы обратился работника магазина с заявлением о краже его личных солнцезащитных очков стоимостью в 37 тысяч рублей. Молодой человек оставил их на кассе и не заметил, как они пропали.
Полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что очки стащил один из посетителей торговой точки. В нём оперативники опознали ранее неоднократно судимого 48-летнего читинца.
- Совершив хищение, он сначала ушёл из супермаркета, а спустя некоторое время вернулся обратно и был сразу же задержан полицейскими. Похищенные очки у злоумышленника изъяты и возращены потерпевшему, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Читинец украл у продавца солнцезащитные очки за 37 тысяч
Происшествия, Фото:
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