Под Иркутском пенсионер в одиночку потушил пожар









Днём 27 февраля в СНТ «Защитник» Иркутского района произошёл пожар в двухэтажном частном доме. Взрослых на момент возгорания в доме не было, в нём оставались только маленькие дети – девочка 11 лет и 8-летний мальчик.- Увидев, что первый этаж дома заполнен дымом, дети позвонили нам и, выскочив из дома буквально босиком, побежали к дедушке, который проживает по соседству. В это же время мы уже звонили и ему, и в пожарную охрану, - цитирует хозяйку дома пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.Оставив у себя внуков, мужчина не раздумывая кинулся в соседний дом, взял лопату и закидал снегом горевший кухонный гарнитур. Выяснилось, что возгорание произошло из-за короткого замыкания включённого в сеть чайника.- Прибывшие пожарные отметили смелый поступок Виталия Карповича и поблагодарили мужчину за правильные действия, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.