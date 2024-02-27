В Бурятии сельчанина лишили водительских прав через суд

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре



Жителя Муйского района через суд лишили водительских прав. С соответствующим иском туда в интересах неопределённого круга лиц обратился районный прокурор.



Как выяснилось, у мужчины имеются медицинские противопоказания к управлению транспортным средством. Исследовав все доказательства, служители Фемиды удовлетворили иск полностью. Однако это решение ещё не вступило в законную силу.



