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Глава СКР заинтересовался ситуацией с переселенцами в Бурятии

Глава СКР заинтересовался ситуацией с переселенцами в Бурятии
Происшествия, 
Александру Бастрыкину доложат о ходе проведения проверки

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителей одного из сёл Бурятии.

- В СМИ обсуждается ситуация с переселением из аварийного жилья жителей села Татаурово Прибайкальского района Бурятия. Отмечается, в частности, что многоквартирный дом был признан аварийным в прошлом году, однако его жителям не было предоставлено жильё из манёвренного фонда, поэтому они вынуждены арендовать квартиры или проживать у родственников, - сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

По данному факту начата доследственная проверка.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Бурятии Виктору Сухорукову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.


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