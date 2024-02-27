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В пригородном селе в Бурятии прорвало теплотрассу

В пригородном селе в Бурятии прорвало теплотрассу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аварию устраняли чуть более часа

Днём 27 февраля в заиграевском селе Усть-Брянь произошла коммунальная авария. На теплотрассе на улице 40 лет Победы обнаружили порыв.

Специалисты приступили к ремонту. Всего аварию устраняли три человека. Примерно через час работы завершились. Специалисты установили два хомута. Всё работает в штатном режиме, сообщает «Заиграево-инфо.24/7».
коммунальная авария порыв

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