Аварию устраняли чуть более часа
Днём 27 февраля в заиграевском селе Усть-Брянь произошла коммунальная авария. На теплотрассе на улице 40 лет Победы обнаружили порыв.
Специалисты приступили к ремонту. Всего аварию устраняли три человека. Примерно через час работы завершились. Специалисты установили два хомута. Всё работает в штатном режиме, сообщает «Заиграево-инфо.24/7».
В пригородном селе в Бурятии прорвало теплотрассу
Происшествия, Фото:
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