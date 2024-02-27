В нацпарке в Бурятии кто-то срубил берёзы

О случившемся сообщили в полицию
18 февраля в 120 квартале Аршанского инспекторского участка в национальном парке «Тункинский» инспекторы оперативной группы обнаружили незаконную рубку леса. Здесь же обнаружили бензопилу и древесину породы берёза.
- Нарушитель скрылся с места происшествия. Ущерб от незаконной заготовки составил 105 318 рублей. По данному факту сотрудниками национального парка составлен акт о лесонарушении, - сообщили в национальном парке «Тункинский».
Материалы по данной незаконной рубке переданы в полицию для установления нарушителя и принятия правового решения.
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Происшествия, Фото:
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