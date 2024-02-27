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В нацпарке в Бурятии кто-то срубил берёзы

В нацпарке в Бурятии кто-то срубил берёзы
Происшествия,  Фото:национальный парк «Тункинский», из архива
О случившемся сообщили в полицию

18 февраля в 120 квартале Аршанского инспекторского участка в национальном парке «Тункинский» инспекторы оперативной группы обнаружили незаконную рубку леса. Здесь же обнаружили бензопилу и древесину породы берёза.

- Нарушитель скрылся с места происшествия. Ущерб от незаконной заготовки составил 105 318 рублей. По данному факту сотрудниками национального парка составлен акт о лесонарушении, - сообщили в национальном парке «Тункинский».

Материалы по данной незаконной рубке переданы в полицию для установления нарушителя и принятия правового решения.

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