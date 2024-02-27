Забайкальца, задушившего знакомую в машине, приговорили к 13 годам

В Забайкальском крае предстал перед судом 40-летний житель Краснокаменска, который задушил женщину в своём автомобиле. Его признали виновным по статье «Убийство».
Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла 11 сентября 2023 года. Мужчина познакомился с женщиной у кафе. После совместного распития алкоголя он предложил довезти новую знакомую до дома. В пути они поссорились, и водитель задушил жертву.
После спрятал тело на пустыре и сбежал. Полиция задержала убийцу через несколько дней. Судья заключил его под стражу.
Суд приговорил его к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима, из которых первые три года проведёт в тюрьме.
Кроме того, суд взыскал в пользу мужа и детей потерпевшей компенсацию причинённого морального вреда в размере трёх миллионов рублей.