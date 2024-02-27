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В Забайкалье «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 2,5 млн рублей

В Забайкалье «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 2,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Под бензопилу попадали лиственницы, сосны и берёзы

Весной 2023 года в Улетовском районе Забайкальского края обнаружили незаконную рубку деловой древесины. Браконьеры спилили больше 200 сосен, лиственниц и берёз. Причинённый ущерб превысил 2,5 млн рублей.

Полицейские установили причастность к преступления жителей посёлка Дровяная – родных братьев 61 и 57 лет.

- Для вырубки деловой древесины они привлекли наёмных рабочих, сообщив им, что имеются разрешительные документы для осуществления деятельности. Незаконно добытую древесину злоумышленники реализовали, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Подозреваемых заключили под стражу.

Для обеспечения мер по возмещению ущерба следователями наложен арест на имущество мужчин: три легковых, два большегрузных автомобиля и бензопилы.


Забайкальский край черные лесорубы

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