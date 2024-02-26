В Иркутской области 20-летнего закладчика приговорили к шести годам

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Молодой человек не успел распределить наркотики по тайникам



В Иркутской области предстал перед судом 20-летний житель Зимы. Его признали виновным по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием Сети Интернет, организованной группой, в крупном размере» и «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере.



- Следствием установлено, что в августе 2023 года посредством общения в Сети Интернет молодой человек вступил в организованную группу и планировал распространять наркотические средства синтетической группы путём оборудования тайников (закладок) на территории города Усть-Кута и Усть-Кутского района. Деятельность закладчика была пресечена транспортными полицейскими,- сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Суд приговорил молодого человека к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.





