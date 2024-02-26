Причина пожара пока неизвестна
Возгорание в селе Карымск в Прибайкальском районе произошло вечером 25 февраля. Около 20:15 на улице Чкалова вспыхнул жилой дом.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. К 20:45 его ликвидировали. Причина и размер ущерба устанавливаются, сообщает «Прибайкалье-инфо
В селе Бурятии загорелся жилой дом
Происшествия, Фото:
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