В селе Бурятии загорелся жилой дом

Причина пожара пока неизвестна



Возгорание в селе Карымск в Прибайкальском районе произошло вечером 25 февраля. Около 20:15 на улице Чкалова вспыхнул жилой дом.



Площадь пожара составила 15 квадратных метров. К 20:45 его ликвидировали. Причина и размер ущерба устанавливаются, сообщает «Прибайкалье-инфо



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