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В Улан-Удэ пенсионер с ножом напал на жену

В Улан-Удэ пенсионер с ножом напал на жену
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Мужчину задержали росгвардейцы

В Октябрьском районе Улан-Удэ экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- Росгвардейцы прибыли по сообщению о том, что в одной из квартир в 112 микрорайоне женщине нанесли ранение. В квартире правоохранители обнаружили потерпевшую и оказали помощь прибывшим медикам – на носилках погрузили в карету скорой помощи для госпитализации и оказания экстренной медицинской помощи. Сотрудники вневедомственной охраны в квартире задержали 71-летнего гражданского мужа в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

Для дальнейшего разбирательства пенсионера доставили в полицию.

По предварительной информации, в ходе распития спиртного между супругами произошёл конфликт, в результате которого мужчина ударил свою супругу кухонным ножом в живот.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Росгвардия нападение

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