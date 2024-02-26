Мужчину задержали росгвардейцы
В Октябрьском районе Улан-Удэ экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
- Росгвардейцы прибыли по сообщению о том, что в одной из квартир в 112 микрорайоне женщине нанесли ранение. В квартире правоохранители обнаружили потерпевшую и оказали помощь прибывшим медикам – на носилках погрузили в карету скорой помощи для госпитализации и оказания экстренной медицинской помощи. Сотрудники вневедомственной охраны в квартире задержали 71-летнего гражданского мужа в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
Для дальнейшего разбирательства пенсионера доставили в полицию.
По предварительной информации, в ходе распития спиртного между супругами произошёл конфликт, в результате которого мужчина ударил свою супругу кухонным ножом в живот.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Улан-Удэ пенсионер с ножом напал на жену
Происшествия, Фото:
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