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В Улан-Удэ столкнулись грузовик и легковушка

В Улан-Удэ столкнулись грузовик и легковушка
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
ДТП произошло на оживлённом участке

Утром 26 февраля в столице Бурятии произошло ДТП. На проспекте Автомобилистов (по направлению к улице Ботаническая) столкнулись две машины – легковая и грузовик.

Об этом рассказали в комитете по транспорту городской администрации. В итоге оказались заняты оба ряда. Водителей призвали быть внимательными на дороге. Проспект Автомобилистов считается одним из самых загруженных и оживлённых участков в Улан-Удэ.
ДТП автомобили

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