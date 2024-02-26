ДТП произошло на оживлённом участке
Утром 26 февраля в столице Бурятии произошло ДТП. На проспекте Автомобилистов (по направлению к улице Ботаническая) столкнулись две машины – легковая и грузовик.
Об этом рассказали в комитете по транспорту городской администрации. В итоге оказались заняты оба ряда. Водителей призвали быть внимательными на дороге. Проспект Автомобилистов считается одним из самых загруженных и оживлённых участков в Улан-Удэ.
В Улан-Удэ столкнулись грузовик и легковушка
Происшествия, Фото:
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