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В Улан-Удэ утомившийся от службы военный отдохнёт за решёткой

В Улан-Удэ утомившийся от службы военный отдохнёт за решёткой
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
Мужчину на семь лет отправили в колонию общего режима

На днях перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий из Бурятии. Против него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»).

Началась эта история в октябре 2022-го. Мужчине захотелось побыть с родственниками и отдохнуть от службы. Он оставил часть, отправился в самоволку и проводил время по своему усмотрению. В январе 2023-го «сочиста» прямо дома задержали сотрудники военной полиции.

А в конце февраля того же года  история повторилась. Военный не явился на службу в установленный срок и спустя три месяца его опять задержала военная полиция. В итоге мужчину признали виновным и дали ему семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
суд колония военнослужащие

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