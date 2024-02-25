В Улан-Удэ утомившийся от службы военный отдохнёт за решёткой





На днях перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий из Бурятии. Против него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»).



Началась эта история в октябре 2022-го. Мужчине захотелось побыть с родственниками и отдохнуть от службы. Он оставил часть, отправился в самоволку и проводил время по своему усмотрению. В январе 2023-го «сочиста» прямо дома задержали сотрудники военной полиции.



А в конце февраля того же года история повторилась. Военный не явился на службу в установленный срок и спустя три месяца его опять задержала военная полиция. В итоге мужчину признали виновным и дали ему семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.