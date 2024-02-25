Горящую постройку тушили семь человек
Возгорание произошло вечером 24 февраля в северобайкальском посёлке Новый Уоян. На улице Строителей вспыхнул нежилой частный дом.
Туда отправились сотрудники пожарной части № 49. Когда они прибыли на место, пламя полностью охватило постройку. Тушили её семь человек. Привлечь пришлось две единицы техники.
Площадь пожара составила 56 квадратных метров. В 21:15 его ликвидировали. Причина устанавливается, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
На севере Бурятии по неизвестным причинам вспыхнул дом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 25.02.2024
Его увезли в больницу
Происшествия, 25.02.2024
Волна от него докатилась до Улан-Удэ
Они скончались до прибытия «скорой»
Он получил ожоги и отравление угарным газом
Также автомобилиста лишили водительских прав
Сообщается о двух пострадавших пассажирах
Вероятно, крупный пожар кто-то утроил
Подросток брызнул им в лицо сотруднице супермаркета
Пожар в девятиэтажке произошёл ночью
Заманчивое предложение поступило через соцсеть
Ущерб от пожара устанавливается
Последствия выхода воды на проезжую часть уже устраняют
Мужчине продлили срок содержания под стражей
Мужчина твердил, что спилил сухостой
Возгорание произошло из-за сигареты