На севере Бурятии по неизвестным причинам вспыхнул дом

Горящую постройку тушили семь человек



Возгорание произошло вечером 24 февраля в северобайкальском посёлке Новый Уоян. На улице Строителей вспыхнул нежилой частный дом.



Туда отправились сотрудники пожарной части № 49. Когда они прибыли на место, пламя полностью охватило постройку. Тушили её семь человек. Привлечь пришлось две единицы техники.



Площадь пожара составила 56 квадратных метров. В 21:15 его ликвидировали. Причина устанавливается, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».



