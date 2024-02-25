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На севере Бурятии по неизвестным причинам вспыхнул дом

На севере Бурятии по неизвестным причинам вспыхнул дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Горящую постройку тушили семь человек

Возгорание произошло вечером 24 февраля в северобайкальском посёлке Новый Уоян. На улице Строителей вспыхнул нежилой частный дом.

Туда отправились сотрудники пожарной части № 49. Когда они прибыли на место, пламя полностью охватило постройку. Тушили её семь человек. Привлечь пришлось две единицы техники.

Площадь пожара составила 56 квадратных метров. В 21:15 его ликвидировали. Причина устанавливается, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».

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