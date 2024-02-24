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В Иркутской области в ДТП погибли две пассажирки

В Иркутской области в ДТП погибли две пассажирки
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Они скончались до прибытия «скорой»

В Нукутском районе Иркутской области в ДТП погибли две пассажирки.

По предварительной информации, 38-летний мужчина, управляя автомобилем Lifan, не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд с проезжей части в лес в районе 58 километра автомобильной дороги Залари - Жигалово.


- В результате ДТП две пассажирки иномарки скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель кроссовера и ещё один пассажир доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Известно, что погибшие и пострадавшие на момент аварии не были пристёгнуты ремнями безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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