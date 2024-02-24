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Житель Бурятии получил срок за «скрытое» ДТП с пострадавшим

Житель Бурятии получил срок за «скрытое» ДТП с пострадавшим
Происшествия,  Фото:pexels.com
Также автомобилиста лишили водительских прав

Жителя Бурятии приговорили к трём годам лишения свободы за ДТП, в котором пострадал человек.

Всё произошло 21 апреля 2023 года. Мужчина ехал за рулём автомобиля ВАЗ-2101 без госномеров.

Двигаясь в сторону села Кибалино Иволгинского района по просёлочной дороге со скоростью не менее 80-90 км/час, водитель съехал с проезжей части и автомобиль опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир выпал из салона автомобиля и получил повреждения, расценивающийся в совокупности как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия, не оказав первой помощи пострадавшему, не вызвав «скорую» и полицейских.

- Суд учёл смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающего обстоятельства и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу.
ДТП суд приговор

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