Также автомобилиста лишили водительских прав
Жителя Бурятии приговорили к трём годам лишения свободы за ДТП, в котором пострадал человек.
Всё произошло 21 апреля 2023 года. Мужчина ехал за рулём автомобиля ВАЗ-2101 без госномеров.
Двигаясь в сторону села Кибалино Иволгинского района по просёлочной дороге со скоростью не менее 80-90 км/час, водитель съехал с проезжей части и автомобиль опрокинулся.
- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир выпал из салона автомобиля и получил повреждения, расценивающийся в совокупности как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
После ДТП водитель скрылся с места происшествия, не оказав первой помощи пострадавшему, не вызвав «скорую» и полицейских.
- Суд учёл смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающего обстоятельства и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии получил срок за «скрытое» ДТП с пострадавшим
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также автомобилиста лишили водительских прав
Сообщается о двух пострадавших пассажирах
Вероятно, крупный пожар кто-то утроил
Подросток брызнул им в лицо сотруднице супермаркета
Пожар в девятиэтажке произошёл ночью
Заманчивое предложение поступило через соцсеть
Ущерб от пожара устанавливается
Последствия выхода воды на проезжую часть уже устраняют
Мужчине продлили срок содержания под стражей
Мужчина твердил, что спилил сухостой
Возгорание произошло из-за сигареты
Суд состоится в конце февраля
Четвероклассница получила травму в стенах школы, но никто из учителей ей не помог
Происшествия, 22.02.2024
В Могойтуйском районе корсак напал на гусей
Происшествия, 22.02.2024
«Я не управлял, хотя я начальник этой машины!», - объяснял мужчина