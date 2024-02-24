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В Улан-Удэ из горящего дома вынесли два газовых баллона

В Улан-Удэ из горящего дома вынесли два газовых баллона
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Вероятно, крупный пожар кто-то утроил

Рано утром 24 февраля в Улан-Удэ на улице Содружества произошёл пожар в частном жилом доме. На момент прибытия пожарных горели веранда и крыша дома по всей площади, была угроза распространения на соседние постройки.

- Звеном газодымозащитной службы эвакуированы два газовых баллона. В результате пожара сгорели крыша и веранда дома, а также повреждены стены с потолочным покрытием. Общая площадь пожара составила 197 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Всего к тушению привлекались 21 человек и пять единиц техники.

пожар

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