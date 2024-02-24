В Улан-Удэ из горящего дома вынесли два газовых баллона









По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.



Всего к тушению привлекались 21 человек и пять единиц техники.





Рано утром 24 февраля в Улан-Удэ на улице Содружества произошёл пожар в частном жилом доме. На момент прибытия пожарных горели веранда и крыша дома по всей площади, была угроза распространения на соседние постройки.- Звеном газодымозащитной службы эвакуированы два газовых баллона. В результате пожара сгорели крыша и веранда дома, а также повреждены стены с потолочным покрытием. Общая площадь пожара составила 197 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.