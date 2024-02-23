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Житель Бурятии зарезал собутыльника и поранил мужчину

Житель Бурятии зарезал собутыльника и поранил мужчину
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчине продлили срок содержания под стражей

Жителю Бурятии, подозреваемому в убийстве и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, продлили срок заключения под стражей, сообщает Гусиноозерский городской суд.

По версии следствия, в ходе распития спиртного он нанёс приятелю удары ножом в шею, от которых последний скончался на месте происшествия. Свидетелем расправы стал третий собутыльник, между которыми возникла ссора и обвиняемый тем же ножом нанёс по одному удару в область кисти и нижней челюсти.

- Суд, рассмотрев постановление следователя, счёл необходимым продлить в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц на срок предварительного расследования, - сообщает пресс-службе Гусиноозерского городского суда.

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