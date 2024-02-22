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В Бурятии осудили рыбака, столкнувшего полицейского с лодки

В Бурятии осудили рыбака, столкнувшего полицейского с лодки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его на восемь месяцев отправили в колонию-поселение

Этот инцидент произошёл в Кабанском районе в конце сентября. Сотрудники полиции патрулировали берег Селенги и в какой-то момент заметили лодку с мужчинами, направлявшуюся к пирсу.

Правоохранители решили проверить у сельчан документы и заодно выяснить, что они делают на реке во время нереста. После того, как стражи порядка представились и велели рыбаками оставаться на месте, те попытались оттолкнуться от пирса и отплыть.
 
Тогда один из полицейских с запрыгнул в лодку, чтобы задержать парочку. Один из сидевших в плавсредстве толкнул его в грудь и он упал в воду. Сам мужчина, потеряв равновесие, тоже оказался в реке. А второй, немного сбросил сеть и улов за борт и скрылся.

Правоохранителю и рыбаку пришлось добираться до берега вплавь. В итоге против 30-летнего сельчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ – за насилие в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей, не опасное для жизни и здоровья. Мужчине, представшему перед судом, дали восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.
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