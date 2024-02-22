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В селе Агинского округа ввели карантин из-за бешеной лисы

В селе Агинского округа ввели карантин из-за бешеной лисы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Могойтуйском районе корсак напал на гусей

Ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Цугол Могойтуйского района Агинского Бурятского округа введены из-за случая бешенства в подсобном хозяйстве. Соответствующее постановление подписано 21 февраля.

- Местные жители сообщили, что корсак забежал в их личные подсобные хозяйства, напал и покусал трёх гусей. Дикое животное было отловлено, специалисты станции по борьбе с болезнями животных усыпили и утилизировали корсака и покусанных гусей. У корсака взят на пробы биоматериал и направлен на исследование. Специалистами проводится комплекс мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами», - рассказали специалисты местной госветслужбы о причине ввода карантина.

Установлены меры по предотвращению распространения зоонозного вирусного заболевания. Так, в подсобном хозяйстве, где находится эпизодический очаг, запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними, за исключением специалистов органов и организаций, входящих в систему государственной ветеринарной службы России и персонала, привлечённого для ликвидации очага.

Кроме того, запрещён ввоз, вывоз восприимчивых животных, их перемещение и перегруппировка, снятие шкур, охота. В населённом пункте, где зафиксирован случай бешенства, запретили ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, их вывоз за исключением определенных законодательством случаев и другое.

Госветслужба Забайкальского края разработала план мероприятий, направленный на ликвидацию очага бешенства, а также на предотвращение его распространения. Руководством и координацией деятельности юридических и физических лиц по предупреждению распространения и ликвидации очагов бешенства занимается комиссия по обеспечению эпизоотического благополучия на территории Забайкалья.

- Постановление будет действовать до принятия решения об отмене указанных мероприятий, - сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

Забайкальский край бешенство Агинский Бурятский округ

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