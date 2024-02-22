В Бурятии из-за машины сгорели гараж, котельная и дом

К крупному пожару привели проблемы с электропроводкой



Пожар разбушевался днём 21 февраля в кабанском посёлке Каменск. Сначала из-за неисправной электропроводки вспыхнул автомобиль Toyota. После огонь перекинулся на гараж и дом.



В итоге пламя уничтожило саму иномарку с гаражом, жилую постройку площадью в 100 квадратных метров и котельную. Обошлось без пострадавших, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».

