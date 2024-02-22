Жителя Северобайкальска отправили в колонию за браконьерство

Дали 9 месяцев

Мировой судья судебного участка № 2 Северобайкальского района Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Северобайкальска. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Суд установил, что в ноябре 2023 года мужчина, находясь на реке Кичера, в месте нереста омуля установил запрещённую при любительском рыболовстве сеть. В неё и попалась рыба. О количестве пойманного подсудимым омуля не сообщается. Но причиненный ущерб возмещён в полном объёме, подчёркивает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя - старшего помощника Байкальского транспортного прокурора - признал подсудимого виновным в совершении преступления. Ему назначили 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Справка:

Байкальская транспортная прокуратура разъясняет, что по правилам рыболовства, утвержденными приказом министерства сельского хозяйства России, запрещается применение:

- орудий добычи (вылова), запрещенных для добычи (вылова) водных биоресурсов для целей промышленного рыболовства;

- сетей всех типов;

- ставных и закидных неводов;

- ловушек всех типов и конструкций;





- удочек и спиннинговых снастей всех типов, систем и наименований с общим количеством крючков (одинарных, двойных или тройных) более 10 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.