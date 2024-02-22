Аферисты звонили с подменного номера
В Заиграевском районе Бурятии расследовано уголовное дело по пп. «в,г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».
Следствием установлено, что в июне 2023 года жителю посёлка Заиграево позвонил якобы сотрудник банка. Он сообщил, что для проверки его данных ему необходимо установить приложение-«помощник» и предоставить ему удалённый доступ для сверки данных.
Через некоторое время после установки приложения с банковского счёта потерпевшего украли 261 тысячу рублей.
Прокуратурой района выявлено, что телефонный звонок поступил с использованием подменного номера. В нарушение закона оператор связи не предпринял меры по блокировке вызова.
В отношении оператора связи возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи». Юридическому лицу судом назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии оператора связи оштрафовали на 600 тысяч за звонок от мошенников
Происшествия, Фото:
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