На севере Бурятии вспыхнул гараж



Возгорание произошло днём 20 февраля в северо-байкальском посёлке Новый Уоян. Там вспыхнул гараж с техникой внутри. Всё случилось в переулке Алтайский.



К тушению привлекли шесть сотрудников пожарной части № 49 и задействовали две единицы техники. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Техника не пострадала – её успели выгнать из гаража. Предварительная причина уже известна – перекал печи, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».

