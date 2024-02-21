На севере Бурятии вспыхнул гараж

К пожару привёл перекал печи
Возгорание произошло днём 20 февраля в северо-байкальском посёлке Новый Уоян. Там вспыхнул гараж с техникой внутри. Всё случилось в переулке Алтайский.
К тушению привлекли шесть сотрудников пожарной части № 49 и задействовали две единицы техники. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Техника не пострадала – её успели выгнать из гаража. Предварительная причина уже известна – перекал печи, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
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