В посёлке Бурятии вспыхнула крыша цеха

Пожар тушат шесть человек



Возгорание произошло днём 20 февраля в посёлке Усть-Баргузин. Там вспыхнул цех по деревообработке, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».



Огонь охватил крышу отдельно стоящего здания. Его тушат шесть сотрудников пожарной части № 13. Задействовать пришлось две единицы техники. Угрозы соседним строениям нет. Причина пожара пока неизвестна.

