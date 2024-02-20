Пожар тушат шесть человек
Возгорание произошло днём 20 февраля в посёлке Усть-Баргузин. Там вспыхнул цех по деревообработке, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».
Огонь охватил крышу отдельно стоящего здания. Его тушат шесть сотрудников пожарной части № 13. Задействовать пришлось две единицы техники. Угрозы соседним строениям нет. Причина пожара пока неизвестна.
В посёлке Бурятии вспыхнула крыша цеха
Происшествия, Фото:
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