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В посёлке Бурятии вспыхнула крыша цеха

В посёлке Бурятии вспыхнула крыша цеха
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар тушат шесть человек

Возгорание произошло днём 20 февраля в посёлке Усть-Баргузин. Там вспыхнул цех по деревообработке, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».

Огонь охватил крышу отдельно стоящего здания. Его тушат шесть сотрудников пожарной части № 13. Задействовать пришлось две единицы техники. Угрозы соседним строениям нет. Причина пожара пока неизвестна.
пожар

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