В городе в Бурятии девушки сорвали гирлянду со здания



Ночью 18 февраля в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии неизвестные девушки сорвали гирлянду со здания коммерческой организации. Записи с камер видеонаблюдения опубликовали в группе «Весь Гусиноозёрск».



- Пусть весь Гусиноозерск посмотрит какое поколение будущих мам растут у нас, - возмутился автор поста.



Судя по кадрам, девушки оторвали гирлянду ради забавы и убежали. В комментариях жители осудили действия вандалов:

«Время 4:40, у меня один вопрос: родители куда смотрят? Или это норм ходить в столь позднее время и портить имущество, люди которые делали для людей, покупали всё за свой счёт, а тут девочкам не понравилось видишь ли и они решили убрать всё что им не принадлежит!»,

«Позор»,

«Спрашивается, для чего и кого делают что-то, если даже что есть не можем сохранить, не можем воспитать, не можем дать детям элементарное уважение к чужому труду», - считают подписчики паблика.



Некоторые посчитали, что девушкам, возможно, стыдно. Однако администратор паблика опубликовал комментарий одной из них, как оказалось, совесть их совершенно не мучает:



«Люди, я вам очень сочувствую, если у вас не было детства, и вы не могли себе такое позволить. Оно на то и есть чтобы развлекаться и потом получать за это, ну а вы, конечно, такие умные, а мы плохие».



