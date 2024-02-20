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В городе в Бурятии девушки сорвали гирлянду со здания

В городе в Бурятии девушки сорвали гирлянду со здания
Происшествия,  Фото:Весь Гусиноозёрск
Одна из причастных прокомментировала свой поступок

Ночью 18 февраля в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии неизвестные девушки сорвали гирлянду со здания коммерческой организации. Записи с камер видеонаблюдения опубликовали в группе «Весь Гусиноозёрск».

- Пусть весь Гусиноозерск посмотрит какое поколение будущих мам растут у нас, - возмутился автор поста.

Судя по кадрам, девушки оторвали гирлянду ради забавы и убежали. В комментариях жители осудили действия вандалов:
«Время 4:40, у меня один вопрос: родители куда смотрят? Или это норм ходить в столь позднее время и портить имущество, люди которые делали для людей, покупали всё за свой счёт, а тут девочкам не понравилось видишь ли и они решили убрать всё что им не принадлежит!»,
«Позор»,
«Спрашивается, для чего и кого делают что-то, если даже что есть не можем сохранить, не можем воспитать, не можем дать детям элементарное уважение к чужому труду», - считают подписчики паблика.
 
Некоторые посчитали, что девушкам, возможно, стыдно. Однако администратор паблика опубликовал комментарий одной из них, как оказалось, совесть их совершенно не мучает:

«Люди, я вам очень сочувствую, если у вас не было детства, и вы не могли себе такое позволить. Оно на то и есть чтобы развлекаться и потом получать за это, ну а вы, конечно, такие умные, а мы плохие». 

вандализм

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