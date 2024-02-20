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В Монголии за зиму погибло более 667 тысяч голов скота

В Монголии за зиму погибло более 667 тысяч голов скота
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В пострадавшие аймаки начали отправлять корма

19 февраля в Монголии началась транспортировка гуманитарной помощи в аймаки, пострадавгие от последствий чрезвычайно суровой зимы. Мероприятия проводятся в соответствии с планом по бесплатному предоставлению 20 тысяч тонн сена и кормов из государственных и региональных запасов.

Правительство страны и государственная чрезвычайная комиссия принимают комплексные меры по снижению риска дзуда (зимней бескормицы) из-за ухудшения зимнего и весеннего сезонов в животноводческой отрасли, которая является основой социальной и экономической экономики Монголии. Так, были созданы и направлены на работу в регионы шесть групп по оперативной помощи пастухам.

К настоящему времени более 80% территории страны покрыто снегом. В некоторых местах его толщина превысила 100 см. По состоянию на 18 февраля по всей Монголии погибло более 667 тысяч голов скота. Из-за погодных условий аймаки Сухэ-Батор, Хэнтий, Дорноговь, Архангай и Дорнод лишились большого количества домашнего скота. А в 21 сомоне аймаков Увс, Уверхангай, Сухэ-Батор, Дундговь и Дорноговь страдают от «железного» или «белого» дзуда.

- «Белый» дзуд (зимняя бескормица) - это стихийное бедствие, которое возникает, когда толстый слой снега покрывает пастбища, делая их недоступными для скота, а «железный» дзуд - это когда ледяной покров покрывает пастбища, делая их ещё более недоступными. В результате большое количество животных погибает от холода и голода, - пишет новостное агентство «Монцамэ».
Монголия сельское хозяйство

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