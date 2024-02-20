В пострадавшие аймаки начали отправлять корма
19 февраля в Монголии началась транспортировка гуманитарной помощи в аймаки, пострадавгие от последствий чрезвычайно суровой зимы. Мероприятия проводятся в соответствии с планом по бесплатному предоставлению 20 тысяч тонн сена и кормов из государственных и региональных запасов.
Правительство страны и государственная чрезвычайная комиссия принимают комплексные меры по снижению риска дзуда (зимней бескормицы) из-за ухудшения зимнего и весеннего сезонов в животноводческой отрасли, которая является основой социальной и экономической экономики Монголии. Так, были созданы и направлены на работу в регионы шесть групп по оперативной помощи пастухам.
К настоящему времени более 80% территории страны покрыто снегом. В некоторых местах его толщина превысила 100 см. По состоянию на 18 февраля по всей Монголии погибло более 667 тысяч голов скота. Из-за погодных условий аймаки Сухэ-Батор, Хэнтий, Дорноговь, Архангай и Дорнод лишились большого количества домашнего скота. А в 21 сомоне аймаков Увс, Уверхангай, Сухэ-Батор, Дундговь и Дорноговь страдают от «железного» или «белого» дзуда.
- «Белый» дзуд (зимняя бескормица) - это стихийное бедствие, которое возникает, когда толстый слой снега покрывает пастбища, делая их недоступными для скота, а «железный» дзуд - это когда ледяной покров покрывает пастбища, делая их ещё более недоступными. В результате большое количество животных погибает от холода и голода, - пишет новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии за зиму погибло более 667 тысяч голов скота
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В пострадавшие аймаки начали отправлять корма
Через них он проводил незаконные банковские операции
Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести
Его оштрафовали на 30 тысяч и на год с лишним лишили водительских прав
Мужчина расправился с женщиной на глазах у детей
Они застрелили мужчину и ограбили его
Мужчине позвонил «сотрудник банка»
Пожар тушат шесть человек
Они незаконно выловили более 60 омулей
Возбуждено уголовное дело
Гаражные боксы загорелись из-за перекала печной трубы
Полиция ищет виновника ДТП
Следователи проводят проверку
Пожар случился из-за перекала печи
Их на месяц отправили в центр временного содержания несовершеннолетних