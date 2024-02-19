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В Бурятии любитель пьяной езды лишился прав и мотоцикла

В Бурятии любитель пьяной езды лишился прав и мотоцикла
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём

33-летний житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом виде.

В октябре 2022 года мужчина уже был осуждён к 200 часам обязательных работ за нетрезвую езду, его лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев. А ещё годом ранее он привлекался к административной ответственности также за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Но это не остановило мужчину, поскольку в июле 2023 года он снова решил прокатиться на своём мотоцикле, будучи в подпитии. Катался по деревне неугомонный любитель спиртного недолго, и вскоре был остановлен сотрудниками ГИБДД.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

- В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у близкого родственника подсудимого инвалидности 3 группы. Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, судом не установлены, - сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.

По приговору суда ближайший год байкер проведёт в исправительном центре, куда ему надлежит следовать самостоятельно за счёт государства, в соответствии с предписанием уголовно-исполнительной инспекции, при этом с осуждённого будет удерживаться в доход государства 15 % заработной платы.

Осуждённый также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет, а мотоцикл конфискован в доход государства.

Кроме того, с подсудимого взысканы процессуальные издержки 28 625 рублей, связанные с оплатой труда адвоката, в доход федерального бюджета.

Приговор суда не вступил в законную силу.

суд приговор

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