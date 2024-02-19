В Улан-Удэ таксист уберёг горожанку от перевода мошенникам 1,2 млн





В Улан-Удэ водитель такси спас горожанку от мошенников. Инцидент произошёл 12 февраля.49-летний Сергей по заявке прибыл на улицу Жердева. Около дома его встретила обеспокоенная 69-летняя женщина, которая с кем-то разговаривала по телефону на громкой связи. Ей необходимо было как можно быстрее добраться до банка. Учитывая, что отделения финансовой организации на указанном ею адресе уже не существовало, таксист принялся искать ближайшее.Срочность и тревожность пассажирки вкупе с разговорами о переводе денег вызвала у водителя подозрения. Окончательно мужчина убедился в том, что пассажирка подверглась обману мошенников, когда поинтересовался способом расчёта.Женщина сообщила, что у неё нет наличных, и она даже не представляет, как оплатит поездку. Тогда Сергей спросил, кто заказал такси. Услышав ответ пассажирки «следователь» и выкрики интернет-преступника, чтобы та представляла его братом, он шёпотом попросил клиентку показать номер входящего звонка. А выяснив, что контакт территориально относится к другому региону, жестами стал показывать, чтобы женщина прекратила разговор.По просьбе таксиста пассажирка положила телефон под сумку и тихонько рассказала историю о том, как на её телефон позвонила попавшая в ДТП дочь. Плачущим голосом та сообщила, что автомобилистка, чтобы не сбить её, свернула на обочину, и сама получила тяжёлые травмы. Продолжил разговор уже следователь. Он уведомил: отец пострадавшей настаивает на компенсации в 1 200 000 рублей – только в таком случае можно будет решить вопрос с уголовным преследованием виновницы аварии.69-летняя улан-удэнка, решив, что ради спасения дочери и получившей по её вине травмы девушки сделает всё, направилась за деньгами в банк: она как раз располагала необходимой суммой, оставшейся от продажи земельного участка.Выслушав рассказ пассажирки, Сергей принялся вновь убеждать её: так действуют мошенники, – и попросил ни в коем случае не перечислять деньги. Как только женщин завершила разговор, ей позвонил супруг и сказал, что дочь с детьми пришли в гости и пьют чай.Встревоженную и полную противоположных эмоций клиентку водитель такси увёз домой, где около подъезда её уже ожидал муж.- Предотвративший преступление мужчина рассказал правоохранителям, что был наслышан об опасности телефонных и интернет-мошенничеств, что и помогло ему распознать обман. Более того, он и сам несколько месяцев назад сталкивался с аферистами, когда те, позвонив, сообщили об оформлении на его имя кредита, а затем попросили передать пришедший в смс код. Улан-удэнец понял: на связи аферисты; его догадки подтвердил сын, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Благодаря бдительности и неравнодушию Сергея горожанке удалось сохранить свои сбережения. Только совместными усилиями можно противостоять интернет-преступникам.