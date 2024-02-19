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У жителя Бурятии изъяли почти 20 килограммов марихуаны

У жителя Бурятии изъяли почти 20 килограммов марихуаны
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мешки с наркотиком он хранил у себя в гараже

17 февраля в Иволгинском районе Бурятии полицейские изъяли более 19,5 килограммов марихуаны у местного жителя. Три полимерных мешка и два пакета с травянистой массой были обнаружены в гараже 54-летнего мужчины.

- Сельчанин рассказал, что собрал коноплю на одном из полей в ноябре прошлого года. Хотя он признался правоохранителям в употреблении наркотического средства, от освидетельствования гражданин отказался, в связи с чем в отношении него был составлен протокол по статье 6.9 КОАП РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В МВД отметили, что к уголовной ответственности подозреваемый привлекался около 30 лет назад. Подрабатывает случайными заработками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершённое в особо крупном размере».  

наркотики

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