У жителя Бурятии изъяли почти 20 килограммов марихуаны





17 февраля в Иволгинском районе Бурятии полицейские изъяли более 19,5 килограммов марихуаны у местного жителя. Три полимерных мешка и два пакета с травянистой массой были обнаружены в гараже 54-летнего мужчины.- Сельчанин рассказал, что собрал коноплю на одном из полей в ноябре прошлого года. Хотя он признался правоохранителям в употреблении наркотического средства, от освидетельствования гражданин отказался, в связи с чем в отношении него был составлен протокол по статье 6.9 КОАП РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В МВД отметили, что к уголовной ответственности подозреваемый привлекался около 30 лет назад. Подрабатывает случайными заработками.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершённое в особо крупном размере».