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В Бурятии из-за перекала печи горел дом

В Бурятии из-за перекала печи горел дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар произошёл в Еравнинском районе

Утром 19 февраля в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии горел двухэтажный жилой дом.

На момент прибытия пожарных в квартире наблюдалось плотное задымление, в одной из комнат горел потолок.

Пожар ликвидировали за 29 минут на площади 10 квадратных метров.

- По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей: а именно, недостаточная разделка дымовой трубы в месте её прохождения через деревянное перекрытие, в следствии чего произошёл перекал печной трубы, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

пожар

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