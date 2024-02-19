Пожар произошёл в Еравнинском районе
Утром 19 февраля в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии горел двухэтажный жилой дом.
На момент прибытия пожарных в квартире наблюдалось плотное задымление, в одной из комнат горел потолок.
Пожар ликвидировали за 29 минут на площади 10 квадратных метров.
- По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей: а именно, недостаточная разделка дымовой трубы в месте её прохождения через деревянное перекрытие, в следствии чего произошёл перекал печной трубы, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии из-за перекала печи горел дом
Происшествия, Фото:
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