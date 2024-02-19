В Улан-Удэ арбалетчик получил более 10 лет за попытку выстрелить наркотиками

«Подарок» он планировал доставить осуждённым



В Улан-Удэ вынесли приговор парню, который пытался переправить в колонию наркотики при помощи арбалета.



В июле 2023 года 23-летний житель Бурятии приобрёл наркотики, а также таблетки с сильнодействующим опиоидным анальгетиком. Запрещённые вещества он привязал к стреле и выстрелом и пытался доставить их на территорию исправительной колонии. Но выстрел не удался, поскольку арбалет был неисправен.



Молодой человек направился домой, но оперативно был задержан сотрудниками правоохранительных органов. У него изъяли те самые наркотические средства и таблетки, которые были прикреплены к двум арбалетным стрелам, а также сам арбалет.



На молодого человека возбудили уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, а также незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта.



- Подсудимый вину в ходе следствия признавал в полном объёме. В судебном заседании Ф. не признал вину в полном объёме, от ранее данных показаний отказался, показав, что намеренно оговорил себя, чтобы в отношении него избрали мягкую меру пресечения, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.



Молодого человека признали виновным и приговорили к 10 годам 8 месяцам в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.



